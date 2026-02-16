指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVEが、16日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』に出演。新曲「劇薬中毒」を初披露した。【写真】劇薬中毒！真っ赤に染まった＝LOVE新曲「劇薬中毒」は、野口衣織、佐々木舞香がダブルセンターを務め、当新曲は4月1日に20thシングル表題曲として発売を予定している。番組では、新衣装も初公開した。同楽曲は、なつかしさを感じるマイナーコードなメロディーに、指原に