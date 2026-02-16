経済産業省は、アメリカから“逆輸入”された日本メーカーの自動車を公用車として16日から導入しました。経産省の公用車として導入されたのはアメリカで生産されたトヨタ自動車のSUV「ハイランダー」2台です。試乗した赤沢経産相は。「乗り心地もよく大変快適であった」「米国製の自動車が日本では大統領の言葉を借りると1台も走っていないと。そこについては何らかのできる努力を最大限やろうという思い」アメリカからの自動車の