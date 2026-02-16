【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 1−0 横浜F・マリノス（2月14日／メルカリスタジアム）【映像】早川友基の「神業セーブ」これが昨季MVPの実力だ。鹿島アントラーズのGK早川友基が、試合終了間際に訪れた絶体絶命のピンチを左手1本の超反応で阻止。話題を集めている。2月14日の明治安田J1百年構想リーグ第2節で、鹿島は横浜F・マリノスと対戦。拮抗した展開が続いていたが、77分にFWレオ・セアラがワンチャンス