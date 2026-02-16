AKB48が25日にリリースする67thシングル「名残り桜」のカップリング「初恋に似てる」の作詞を、OGの指原莉乃が担当していることが発表された。また、センターはAKB48最年少13歳の近藤沙樹が務める。【写真】AKB48最年少！センターを務める13歳・近藤沙樹今回のシングルでは、6曲のカップリングの中で唯一、20期生と21期生の研究生8人よる「初恋に似てる」のみセンターが発表になっていなかったため、ファンの間でも「なんでこ