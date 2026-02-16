■ミラノ・コルティナオリンピック™ショートトラック男子5000mリレー準決勝（日本時間16日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ショートトラック男子5000mリレーの準決勝が16日に行われ、日本はアンカーまで上位争いに加わったが、2組で4位に終わり、決勝進出とは行かなかった。日本は92年アルベールビル五