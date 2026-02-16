女優・平手友梨奈と俳優・神尾楓珠が11日、それぞれのインスタグラムで電撃結婚を発表した。マスコミも寝耳に水だった2人の結婚に、世間では驚きの声が続出した。 2人は、連名による書面を添付した画像で結婚を報告。文面には、「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」と記されていた。 また、同時に公開されたツーショットでは、