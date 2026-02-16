指原莉乃（33）プロデュースのアイドルグループ、＝LOVEが16日、TBS系「CDTVライブ！ライブ！」に生出演し、新曲「劇薬中毒」を初披露した。佐々木舞香（26）と野口衣織（25）がダブルセンターを務める同曲は、激情的な愛を歌うラブソング。メンバーはリボンがふんだんにあしらわれた新衣装も披露し、放送直後からX（旧ツイッター）では「劇薬中毒」がトレンド入り。視聴者からは「中毒性やばい」「さっしーの歌詞天才すぎる」「