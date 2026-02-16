2月15日放送のTBS系『日曜日の初耳学』に、竹内涼真が出演。また、竹内の素顔を知る親友として、Netflix映画『10DANCE』で共演した町田啓太がリモート中継で登場し、プライベートでの交流を明かした。【関連】竹内涼真『10DANCE』W主演を務めた町田啓太との絆2SHOTに反響「全てがパーフェクト」「美しすぎ」番組内で、プライベートで会う時は2人は何をするのか聞かれると、町田は、「主に筋トレ」と笑いまじりに明かし、竹内が、「