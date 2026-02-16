ACミランの黄金期を支え、2度のビッグイヤー獲得を経験するなど、ジョージアの英雄となったDFカハ・カラーゼ氏。ただ、彼が“英雄”であるのはサッカー界に限った話ではなかったのかもしれない。同氏が明かした、ある逸話が注目を集めている。現在47歳のカラーゼ氏は2012年に現役を引退したのち、母国で政治家へ転身。現在は母国ジョージアの首都であるトビリシの市長を務めている。これだけでも、カラーゼ氏がサッカー人気だけで