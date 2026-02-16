きょう午前、山形県米沢市で７３歳の男性が家庭用除雪機を使い除雪作業をしていたところ、右手を巻き込まれ大けがをしました。 警察によりますと、きょう午前１１時ごろ、米沢市成島町の自宅の敷地内で、７３歳の男性が家庭用除雪機を使い１人で除雪作業を行っていたところ、回転刃の部分に木片が絡まったということです。 男性は除雪機のエンジンを停止させ、木片を引き抜こうとしましたが、回転刃の部分が回り、右手が巻き込ま