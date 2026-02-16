TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』が、3月9日午後7時から放送される。このほど出演アーティストと歌唱曲ラインアップが発表された。【ライブ写真】M!LK アリーナツアーファイナル公演の写真がたっぷり！ソロショットも中島健人は、「アイドルとしての人生」をさまざまな角度から解釈した最新アルバムから、2回目の披露となる「XTC」と「IDOLIC」の2曲をSPメドレーでおかわりライブ。M!LKは最新曲「爆裂愛してる」をフルサ