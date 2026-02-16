京都市は１６日までに、同市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム・京都ハンナリーズと共催で美化活動等を行う「クリーンイベント」を開催すると発表した。日時は２月２８日の午前１０時から午後１時までで、場所は京都市役所前広場。イベントでは、京都市役所周辺でのプロギング（ジョギングしながらごみ拾い）を行う「はんニャリンプロギング」のほか、京都ハンナリーズの元選手・村上直氏との写真撮影やサイン会