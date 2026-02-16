GitHubは2月13日(米国時間)、GitHub Actionsでコーディングエージェントを活用する新機能「GitHub Agentic Workflows」をテクニカルプレビューとして提供開始したことを発表した。○GitHub Agentic Workflowsの概要GitHub Agentic Workflowsの特徴は、YAMLによる詳細な手順定義ではなく、Markdownで「達成したい目標」を記述する点にある。記述された目標をもとに、コーディングエージェントがリポジトリの状況や履歴、関連コンテ