ＭＬＢ中継の?ストライク表示?が、２０２６年シーズンから静かに消えることになりそうだ。ＡＢＳ（自動ボール／ストライク・チャレンジ）システムがレギュラーシーズンで本格導入されるのに伴い、ＭＬＢのテレビ中継ではおなじみのストライクゾーンボックスは残るものの、投球がボールかストライクかを断定して示す表示を取りやめる方針だという。円が塗りつぶされてストライク、くり抜きでボール――あの「答え合わせ」が、少