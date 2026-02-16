波紋を呼ぶ衝撃チャントの意味は――。１４日（日本時間１５日）に放送された米国・ＡＥＷの「ＡＥＷグランドスラム：オーストラリア」（シドニー）で、ＡＥＷ世界王者のＭＪＦ（２９）が、ブロディ・キング（３８）をヒートシーカー（変型脳天杭打ち）で下して、ベルトを守った。ＡＥＷ最高峰王座がかかった一戦はメインで行われたが、ゴングが鳴る直前の会場で異様なシーンがあった。観衆が突如Ｆワードを使い「クソＩＣＥ！