韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「추구미（チュグミ）」の意味は？「추구미（チュグミ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、ノープランを表す韓国語。「추구미（チュグミ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「理想の