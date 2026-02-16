衆院は１６日、衆院選を受け、１８日に召集される特別国会での新勢力分野を発表した。中道改革連合は、衆院では４９議席で野党第１党となったが、参院では中道改革を結成した立憲民主党と公明党が別々の会派として活動する。このため、衆参両院の合計は国民民主党が計５３議席で、中道改革の４９議席を上回った。衆院の新勢力分野は次の通り。自民党・無所属の会３１７▽中道改革連合・無所属４９▽日本維新の会３６▽国民民