All About ニュース編集部は1月9〜10日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「〇〇顔×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『敵国顔』だと思う20代男性俳優」ランキングを紹介します。敵国顔は、鋭い印象の目鼻立ち。野心的でエネルギッシュなイメージを与える顔立ちを指します。【10位までのランキング結果を見る】2位：眞栄田郷敦／49票2位にランクインしたのは、眞栄田郷敦さんで