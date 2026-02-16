ちょっとした息抜きになる「ひらがなクイズ」！今回は夏に関連するものや、あのお笑い芸人の名字が隠れています。ぜひ挑戦してみてください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□わやま□□ど□□ゅうヒント：暑いときに必要なものは？答えを見る↓↓↓↓↓正解：うち正解は「うち」でした。▼解説 それぞれの言葉に「うち」を入れると、次のようになります。うちわ（団扇）や