女子サッカー。冬の休止期間が明けたSOMPO WEリーグです。アルビレックス新潟レディースはリーグ再開後の初戦で首位の神戸と対戦。強敵を相手に完封勝利です。アウェーに乗り込んで神戸との戦い。序盤から新潟から仕掛けます。まずは園田瑞貴のミドルシュート！これは惜しくも枠の右にそれますが…前半19分、山本結菜が相手の背後にボールを送ると加入後初先発・江粼杏那の左足！