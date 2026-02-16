清華大学の戴瓊海（ダイ・チオンハイ）院士チームが5年をかけて開発した計算ホログラフィック光場（DISH）3次元プリンティング技術が、従来の3Dプリンティングにおける速度と精度の根本的なジレンマを打破した。ミリメートルサイズの複雑構造における印刷露光時間を0．6秒まで短縮し、体積3Dプリンティング分野における新記録を達成し、生物医学やマイクロ・ナノ製造などの先端分野に新たな技術ソリューションを提供している。関連