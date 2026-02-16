Photo: 中川真知子 2026年1月21日〜23日にかけて行なわれた『ライブ・エンターテイメント EXPO』に足を運んできました。業界関係者のための商談展なので、普段見られないような面白いアイテムとの出会いがないか期待して。そしたらありましたよ、見たこともないUFOみたいなスピーカーが。こちらは、株式会社エヌエスイーの「WRAPSOUN（ラプソン）」というスピーカーです。