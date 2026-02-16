「ローソン」は、2月17日（火）から、映画『ウィキッド 永遠の約束』をモチーフにしたオリジナルグッズを、全国の店舗で順次発売する。【写真】ファンにはたまらないデザイン！各グッズの詳細■美しいデザインを堪能今回レッグスが企画＆制作し発売されるのは、映画『ウィキッド 永遠の約束』の世界観をデザインに落とし込んだ数量限定のグッズ。ラインナップは、日常使いしやすい「リボン巾着」4種類と、ランダム仕様の「