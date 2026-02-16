福岡県警小倉北署は16日、北九州市小倉北区黒住町付近の道路上で同日午後3時45分ごろ、徒歩で帰宅中の小学生男児が黒色の自動車に乗っていた男性から「お母さんに頼まれて迎えに来たよ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男性は黒色、ワンボックスタイプの車両を使用していたという。