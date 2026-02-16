ボートレース若松のG1「全日本覇者決定戦開設73周年記念競走」が2日目を迎えた。下條雄太郎（39＝長崎）がF2本持ちながら4、2、3着と奮闘を見せている。2日目9Rは1周1Mで好位置に付けたがゴールまでもつれる3艇競りの末に3着。「2着を取らないといけないレースだった」と悔しさをにじませた。仕上がりにも注文を付ける。「乗り心地は来たけど、その分、足落ちした気がするので、そこのバランスを取りたい。ペラ調整くらい