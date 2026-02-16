磯子警察署（資料写真）１６日午前８時３５分ごろ、横浜市磯子区磯子５丁目の市道で、同区内の幼稚園の送迎バスが道路左脇の柱に衝突した。運転手の６０代男性と５０代の女性職員が病院に搬送されたが、いずれも命に別条はないという。乗車していた園児１７人にけがはなかった。磯子署によると、現場は片側１車線の直線。女性職員は「本来曲がる所を曲がらなかったので、不審に思っていたら事故が起きた」と話しているという。