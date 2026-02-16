既存の生態系と「ネオメディア」との融合 ─SBIホールディングス会長兼社長の北尾吉孝さん、26年の世界全体の概況、SBIの取り組みを聞かせてください。 北尾私の50年以上に亘るマーケットとの関わりの中で、今ほど難しいと感じるときはありません。デジタルの技術革新のスピードの速さ、そしてトランプ政権の相互関税を米司法がどう判断するかといった政治の問題、ロシア・ウクライナ戦争、中国に