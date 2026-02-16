新聞配達をしていた女性が死亡した北秋田市のひき逃げ事件で、危険運転致死などの罪に問われている男の初公判が開かれ、被告は「正常な運転が困難だという認識はありません」と起訴内容を一部否認しました。 起訴状などによりますと、北秋田市の被告の男（３７）は、去年２月の深夜、北秋田市で友人らと酒を飲んだ後、運転操作が困難な状態で普通乗用車を運転しました。被告の男は、自転車に乗って新聞配達をしていた当時５６歳の