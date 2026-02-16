秋田朝日放送 先週末は秋田県内各地で小正月行事が行われました。全国や海外からも多くの見物客が訪れました。 大館市の中心部では４００年以上続く大館アメッコ市が開催され、２日間で例年と同じおよそ６万９千人が訪れました。 動画ニュースをご覧ください。