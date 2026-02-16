秋田朝日放送 14日、鈴木知事が大雪による農業被害の状況を確認するため大館市の中山地区を訪れました。農家からは「産地として存続できるかどうか瀬戸際だ」と切迫した訴えがありました。 県のまとめによりますと、この冬の大雪による県内の農林水産関係の被害額は、１３日時点でおよそ４億７千万円に上っています。 【鈴木知事】 「一刻を争う事態だと思う。融雪の促進、被害に遭った施設の復旧など、しっかり現場の意