秋田朝日放送 去年１２月に男鹿水族館ＧＡＯで生まれた赤ちゃんが飼育員と初対面、その瞬間をＧＡＯのカメラが捉えました。 えさをやりに来た飼育員のもとにやってきたホッキョクグマのモモ。時折鳴き声が聞こえる中、ついにカメラが赤ちゃんの姿を捉えました。好物のオリーブオイルをなめる母親グマのモモの足元をよちよちと歩き、飼育員の目の前にやってきました。飼育員もこの日が赤ちゃんとの初対面。感慨深い声