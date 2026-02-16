みずほ証券の男性社員がインサイダー取引に関与した疑いが強まったとして、証券取引等監視委員会が関係先に強制調査をしていたことがわかりました。金融商品取引法違反の疑いで先月、強制調査を受けたのは、みずほ証券本社など男性社員の関係先です。関係者によりますと、この男性社員は、株券や債券による資金調達や企業買収に関するアドバイスなどを行う投資銀行部門に所属していて、インサイダー取引に関与した疑いが強まったと