ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケートは１５日の女子５００メートルで、前回２位の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得した。今大会は１０００メートルの銅に続く２個目のメダル。通算では９個となり、自身が持つ夏冬を通じた日本女子最多記録を更新した。山田梨央（直富商事）は９位、吉田雪乃（寿広）は１３位。フェムケ・コク（オランダ）が五輪新記録の３６秒４９で優勝した。「思