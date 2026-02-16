日本人選手史上5人目となるベルギーリーグでの2ケタ得点を達成したシントトロイデンFW後藤啓介(20)の試合前の一コマが話題となっている。15日に開催されたベルギーリーグ第25節でシントトロイデンはズルテ・ワレヘムをホームに迎えた。試合前の積雪により、ピッチに雪が残る中で迎えた一戦で後藤は先発出場。0-2と2点のビハインドを背負って迎えた前半45+1分にはシントトロイデンがPKの好機を得ると、キッカーを務めた後藤がき