本日の日経平均株価は、朝高も利益確定の売りが優勢となり、前週末比135円安の5万6806円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は83社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、AIサーバー向け電解銅箔好調で今期業績予想を増額した三井金属 [東証Ｐ]、AIサー