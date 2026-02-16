国際化する特殊詐欺犯罪に対抗するため、日本政府はUNODC＝国連薬物犯罪事務所を通じて、東南アジアの4か国におよそ5億円の資金協力をする署名を交わしました。タイ・バンコクで16日、日本政府からUNODC＝国連薬物犯罪事務所へおよそ5億円の資金協力をする署名式典が行われました。この資金はUNODCを通じてタイ・ベトナム・カンボジア・ラオスの4か国に分配され、特殊詐欺組織を取り締まるための捜査に必要な機材の購入や国をまた