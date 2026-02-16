JR博多駅前に停車するタクシー＝2024年2025年度にタクシー運賃を値上げしたり、新たな運賃を公表したりした地域が、今月13日時点で26都道府県の39地域だったことが16日、国土交通省への取材で分かった。これまで消費税増税などに合わせて行われる傾向にあったが、燃料価格高騰への対応や運転手の待遇改善を理由に値上げを申請する事業者が増え、10％前後の値上げ改定が相次いでいる。公共交通の衰退が進む中、タクシーには補完