長野・佐久長聖高校発の女性アイドルグループ「7限目のフルール」創設メンバーで、ライブのMCを担ってきた竹内花春（はる）。スポニチ東京本社のソロインタビューで見せたそのトーク力は、決して生まれつきのものではない。沈黙が怖かった日々をくぐり抜け、ステージの空白を埋めるために磨き続けてきた、3年間の結晶だった。（推し面取材班）3年生の卒業が近づいた、ある日のレッスン場。そこに広がっていたのは、どこか不思