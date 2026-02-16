ミラノ・コルティナ五輪のスキー・ジャンプ混合団体で同種目初のメダルとなる銅を獲得した高梨沙羅（29＝クラレ）と、団体と女子個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得した丸山希（27＝北野建設）が16日、メダリスト会見に出席。高梨は、改めて今回の五輪に至るまでの苦悩や思いを明かした。小林陵侑（29＝チームROY）、二階堂蓮（24＝日本ビール）と4人で臨み、1034点をマーク。4位ドイツとわずか1.2点差、飛距離換算約50センチの