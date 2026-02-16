2月16日までに、韓国の4人組ガールズグループ『aespa』のメンバー・ニンニン（NINGNING）が自身のInstagramを更新。別人級の近影を公開し話題となっている。ニンニンは、《Always have always will》と綴り、自身の写真を添えた。添えられた複数枚の写真には、白のブラトップ姿で写るニンニンの姿が。さらに、トレードマークだった黒のロングヘアを頬周りまでバッサリと切り、金髪に染めたショートヘアになっていたのだ。「数