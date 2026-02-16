フリーアナウンサーの上重聡が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。松井稼頭央氏の身体能力の高さが分かるエピソードを語った。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○PL学園史上No.1の身体能力この動画では、「自分をメンバーに入れて一緒にプレーしたい選手を選出」「選出できるのは自身が現役時代にプレーしていた選手」という2つのルールのもとでベストナインを決める企画「俺のベスト9」を実施。