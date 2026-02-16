起用の幅を広げるため、今季から捕手にも挑戦する巨人の育成・中田歩夢内野手が１６日、宮崎・都城の３軍キャンプで初めてブルペン入りした。育成の鈴木圭晋投手を相手に捕手を務め「打席で見る球とキャッチャーで受けるのは全然違う。めっちゃ速く見えるし、変化球もキレキレ」と苦戦しながらも、必死にボールへ食らいついた。会田有志３軍監督は「肩もいいし、付加価値を高めるならキャッチャー」と、遠投１２０メートルの強