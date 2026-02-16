ブラックより重た見えしにくく、ホワイトよりも落ち着いて見えるネイビーは、オンオフどちらでも頼れるカラーのひとつ。そこで今回は、品があって大人のワードローブに取り入れやすいネイビーのカーディガンとパンツを【ハニーズ】からピックアップします。春先取りコーデも楽しめそうです。 ジャケットライクなデザインが可愛い 【ハニーズ】「パール風釦カ