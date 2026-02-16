女子ゴルフツアー外競技・INTLOOPグループ レディースカップ最終日女子ゴルフツアー外競技・INTLOOPグループ レディースカップ最終日が16日、千葉・平川CC（パー72、6419ヤード）で開催された。7位で出た25歳・政田夢乃（なないろ生命）は3バーディー、4ボギー、1トリプルボギーの76で回って通算4オーバーとし、20位で終えた。本人いわく、伸びた飛距離に対応できなかったマネジメントミスでの残念な結果。だが、間近に迫った3月