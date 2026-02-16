「わかる問題から解いて」「面接ではこうして」。受験生の娘を思っての私のアドバイスは、すべて無視か生返事。しかしある日、娘が得意げに教えてくれた「先輩からの秘策」は、私が散々伝えてきたことと同じで……。思春期の子育てに大切なこととは？ 友人が体験談を語ってくれました。 母の助言が右から左へ抜けていく日々 中3の娘は受験を控えており、娘には問題の解き方やミスしないコツなど伝えています。 でも、娘は私の