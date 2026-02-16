ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のショートトラック男子500メートルが16日に行われ、予選で生まれた珍しいシーンが話題となっている。予選2組。最終コーナーでレイニス・ベルジンス（ラトビア）とファルカン・アカル（トルコ）が接触。2人が転倒した。前を滑っていたピエトロ・シゲル（イタリア）も巻き込まれバランスを崩すも立て直し、なんと後ろ向きでフィニッシュし、組2着で準々決勝に進出した。NHK総合