お笑いトリオ「３時のヒロイン」ゆめっちの姿にフォロワーはくぎ付けだ。１６日までにインスタグラムでＹｏｕＴｕｂｅの個人チャンネルの更新をお知らせし、「ヘアメイク盛れた〜初めてブルーの水光カラコンに挑戦してみた背景とライトもえぐ可愛いよね」とつづり、青のカラーコンタクトをつけ、ふわっとしたピンクの服を着たショットを披露した。この投稿にファンからは「ゆめっち素敵すぎてドキドキする〜」「かわいい