13日、ドイツ・ミュンヘンで、記者団の取材に応じるワーデフール外相（ゲッティ＝共同）【ミュンヘン共同】ドイツのワーデフール外相は、国防関連支出を2035年までに国内総生産（GDP）比5％とする北大西洋条約機構（NATO）加盟国の目標を巡り「残念ながらフランスはこれまでのところ、目標を達成するには不十分な取り組みしかしていない」と批判した。ドイツ公共ラジオが16日報じたインタビューで述べた。ドイツで13〜15日に開