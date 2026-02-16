アメリカ・ケンタッキー州で緊急事態が発生。幼い子供が行方不明になり、地元警察が総出で捜索を始めました。捜索の対象は3歳の男の子。1人で外にいるところを近所の人が見かけて通報しましたが、そのあと姿が見えなくなってしまったのです。幼い子供の足では、そう遠くには行っていないはず。近所をしらみつぶしに捜しますが手掛かりはなし、男の子の家に行きますが誰もいません。家族は留守でしょうか。するとその時、どこからと