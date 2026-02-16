◎あすの全国の天気関東は16日（月）の夜から17日（火）の明け方にかけて雪や雨の降る所があるでしょう。山沿いでは積雪や路面凍結による交通障害にお気をつけください。日本海側も朝まで雪の所がありますが、午後は日本海側も含めて広い範囲で晴れ間が広がる見込みです。関東は昼過ぎから晴れてくるでしょう。◎あすの予想気温全国的に、最低気温・最高気温ともに前日より低いでしょう。大幅に低くなる所もあるため、体調管理にお